احدث الأخبار

شتيوي يفتتح موسم عقبر الشعري بأدبي جدة
منطقة مكة المكرمة
 أمير الجوف يدشّن مبادرة “الجوف واحة خضراء”
منطقة الجوف
 تعليم حفر الباطن ينظم دورة في أنظمة السلامة المدرسية
المنطقة الشرقية
 أمير الجوف يدشّن مركز الدفاع المدني بالنبك أبو قصر ومركز التدخل في حوادث المواد الخطرة بالقريات
منطقة الجوف
 تقرير .. “آيفون 11” لا يدعم شبكات إنترنت الجيل الخامس
أبرز المواد
 الخارجية الروسية تعلق على رحيل بولتون
أبرز المواد
 بعد رفض الحكومة.. إضراب معلمي الأردن في يومه الرابع
أبرز المواد
 “اليامي”: تقرير فريق الخبراء الدوليين باليمن معيب قانونيا
أبرز المواد
 مقابل شرطين.. والد الطالب “معتز” يعلن تنازله عن قاتل “ابنه”
أبرز المواد
 أبل تكشف عن آيفون بـ3 كاميرات وخدمة البث التلفزيوني
أبرز المواد
 البيئة تعتزم فتح بوابات سد وادي بيدة.. الخميس
أبرز المواد
 الكلية التقنية بنجران وشركة الاتصالات السعودية توقعان اتفاقية تقديم الواي فاي مجاناً
أبرز المواد
شتيوي يفتتح موسم عقبر الشعري بأدبي جدة

شتيوي يفتتح موسم عقبر الشعري بأدبي جدة

منطقة مكة المكرمة
أمير الجوف يدشّن مبادرة “الجوف واحة خضراء”

أمير الجوف يدشّن مبادرة “الجوف واحة خضراء”

منطقة الجوف
تعليم حفر الباطن ينظم دورة في أنظمة السلامة المدرسية

تعليم حفر الباطن ينظم دورة في أنظمة السلامة المدرسية

المنطقة الشرقية
أمير الجوف يدشّن مركز الدفاع المدني بالنبك أبو قصر ومركز التدخل في حوادث المواد الخطرة بالقريات

أمير الجوف يدشّن مركز الدفاع المدني بالنبك أبو قصر ومركز التدخل في حوادث المواد الخطرة بالقريات

منطقة الجوف

تعليم حفر الباطن ينظم دورة في أنظمة السلامة المدرسية

تعليم حفر الباطن ينظم دورة في أنظمة السلامة المدرسية
http://almnatiq.net/?p=772142
حفر الباطن - المناطق

نظمت إدارة تعليم حفر الباطن ممثلة في إدارة الأمن والسلامة دورةً بعنوان ” أنظمة السلامة المدرسية ومنع الخسائر ” في قاعة التدريب بفندق سنام حفرالباطن استهدفت منسقي الأمن والسلامة بمدارس البنين بتعليم حفر الباطن ، وأشار مدير الأمن والسلامة المدرسية بالإدارة منديل بن سعود الحربي بأن الدورة تهدف الى رفع قدرات منسوبي الأمن و السلامة ومنسقي السلامة للقيام بإدارة فعالة لمنظومة السلامة والصحة المهنية في المدارس وتفعيل لجان السلامة ونشر مفهومها ، وأضاف الحربي بأن الدورة تقام لمدة ثلاثة أيام تتناول الإطار العام لمفهوم إدارة السلامة المدرسية والأسس العامة للسلامة المدرسية والمبادئ العامة لضمان قيادة منظومة السلامة المدرسية ، وكذلك سبل تحقيق المشاركة الفعالة ؛ كما وتتناول الدورة طرق التخطيط لمنظومة السلامة المدرسية ويشمل ذلك وضع الأهداف وإعداد وتنفيذ وتقييم الخطة التدريبية وكذلك تشمل عملية تقييم المخاطر ووضع وسائل التحكم الفعالة وطرق تقييم مراقبة أداء منظومة إدارة السلامة المدرسية .

روابط ذات صلة

غرفة الأحساء تُنظّم اجتماعًا تنسيقيًا مع مسؤولي “طيران ناس” لتفعيل برنامج رحلاتها

غرفة الأحساء تُنظّم اجتماعًا تنسيقيًا مع مسؤولي “طيران ناس” لتفعيل برنامج رحلاتها
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين .. انطلاق مؤتمر “الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات” الدولي بالمدينة المنورة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين .. انطلاق مؤتمر “الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات” الدولي بالمدينة المنورة
بلدية الخفجي: زيارة 59 منشأه صحية واتلاف 75 كلجم مواد غذائية

بلدية الخفجي: زيارة 59 منشأه صحية واتلاف 75 كلجم مواد غذائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*