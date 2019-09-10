تعليم حفر الباطن ينظم دورة في أنظمة السلامة المدرسية

حفر الباطن - المناطق

نظمت إدارة تعليم حفر الباطن ممثلة في إدارة الأمن والسلامة دورةً بعنوان ” أنظمة السلامة المدرسية ومنع الخسائر ” في قاعة التدريب بفندق سنام حفرالباطن استهدفت منسقي الأمن والسلامة بمدارس البنين بتعليم حفر الباطن ، وأشار مدير الأمن والسلامة المدرسية بالإدارة منديل بن سعود الحربي بأن الدورة تهدف الى رفع قدرات منسوبي الأمن و السلامة ومنسقي السلامة للقيام بإدارة فعالة لمنظومة السلامة والصحة المهنية في المدارس وتفعيل لجان السلامة ونشر مفهومها ، وأضاف الحربي بأن الدورة تقام لمدة ثلاثة أيام تتناول الإطار العام لمفهوم إدارة السلامة المدرسية والأسس العامة للسلامة المدرسية والمبادئ العامة لضمان قيادة منظومة السلامة المدرسية ، وكذلك سبل تحقيق المشاركة الفعالة ؛ كما وتتناول الدورة طرق التخطيط لمنظومة السلامة المدرسية ويشمل ذلك وضع الأهداف وإعداد وتنفيذ وتقييم الخطة التدريبية وكذلك تشمل عملية تقييم المخاطر ووضع وسائل التحكم الفعالة وطرق تقييم مراقبة أداء منظومة إدارة السلامة المدرسية .