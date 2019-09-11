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أمير الجوف يدشّن مبادرة “الجوف واحة خضراء”

أمير الجوف يدشّن مبادرة “الجوف واحة خضراء”

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منطقة الجوف

أمير الجوف يدشّن مبادرة “الجوف واحة خضراء”

أمير الجوف يدشّن مبادرة “الجوف واحة خضراء”
http://almnatiq.net/?p=772143
المناطق - الجوف

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، مبادرة “الجوف واحة خضراء” التي تبنتها أمانة منطقة الجوف.
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم أمين منطقة الجوف المكلف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ومساعديه.
واطلع سموه خلال اللقاء على فيديو تعريفي عن المبادرة من المهندس الشرعان، التي تستهدف زراعة مليون شجرة خلال عشر سنوات تشمل كامل مدن وقرى المنطقة، وتتكامل المبادرة مع برامج وأهداف استراتيجية تطوير منطقة الجوف التي أطلقها سموه قبل عدة أشهر.
ولفت أمين المنطقة إلى أن المبادرة ستعمل على زيادة التشجير بالحدائق والمتنزهات وساحات الجوامع والمساجد والمباني الحكومية ومراكز الشباب والشوارع والطرق الإقليمية، حيث اختارت المبادرة عدداً من الأشجار التي تناسب بيئة المنطقة وستتم زراعتها بسواعد أبنائها بالشراكة مع القطاعات الحكومية كجامعة الجوف والتعليم والصحة والأوقاف والطرق وغيرها كما ستتم الشراكة مع الروابط البيئية بالمنطقة.
وشهد سمو أمير منطقة الجوف أثناء التدشين توقيع اتفاقيتين بين الأمانة ورابطة أرضنا الخضراء، وأخرى مع رابطة سدر الخضراء للتعاون المشترك فيما يتعلق بالمبادرة والمجالات البيئية وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.
ونصت الاتفاقيات الموقعة على العمل التطوعي لتنفيذ المبادرات والحملات التوعوية والمحاضرات وورش العمل والاستعانة بالمختصين المتطوعين، والإشراف على سير العمل بالتنسيق فيما بينهما.
وفي نهاية التدشين بارك سموه المبادرة بزراعة أول شجرة، حيث أعرب عن شكره لأمين منطقة الجوف وفريق المبادرة من الأمانة والفرق التطوعية.
بعد ذلك قدم أمين منطقة الجوف درعاً تذكارياً يحمل شعار المبادرة لسموه.

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