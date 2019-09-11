شتيوي يفتتح موسم عقبر الشعري بأدبي جدة

عادل الزهراني - جدة

أحيا الشاعر شتيوي الغيثي الفائز بالمركز الثالث في مسابقة شاعرعكاظ مساء يوم أمس الثلاثاء الأمسية الشعرية بمنتدى عبقر الشعري بأدبي جدة والتي أدارها الشاعر خالد الكديسي عضو منتدى عبقر . وحظيت أمسية شتيوي بحضور عدد من النقاد والشعراء ورواد المنتدى. بعدها افتتح المعرض التشكيلي الفني للجنة الفنون البصرية بالنادي بأشراف الأستاذ خيرالله بن زربان. حيث أفتتح الأمسية الشاعر حمد جويبر الحربي عضو منتدى عبقر بكلمة قال فيها يطل علينا هذا المساء الجميل بحضوركم الكريم لنعلن بدء الموسم الثامن لمنتدى عبقر الشعر والأدب والجمال عبقر الذي يتفيأ ظلال نادي جدة الأدبي بقيادة ربانة الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي و باسم رئيس النادي وباسم رئيس منتدى عبقر الشعري عبدالعزيز الشريف وأعضاء المنتدى نقص شريطَ موسمنا الثامن مع أولى أمسياته الشعرية لهذا الموسم ١٤٤١ مع الشاعر شتيوي الغيثي والذي يتفرد بحائليته الخاصة فنقول له (( هلابك يابعد حيي)) ولاأنسى أن نرحب بقائد مدرسة معن بن عدي الاستاذ عماد الشريف وفريق الموهوبين الذي يصاحبه الذي أتى ليستمع الشعر ونزداد شرفاً به وقبيل أن نبحر مع مدير أمسيتنا وشاعرنا نهدي الأمسية كلمسة وفاء ووقفة عرفان للزميل الراحل الشاعر والناقد والإعلامي وعضو منتدى عبقر الأستاذ خالد المحاميد.

وانطلقت أمسية شتيوي على ثلاث جولات قرأ فيها عددا من نصوصه الشعرية الحديثة والسابقة بدأها بمقاطع صغيرة من أبيات متفرقة ثم أقرأ قصيدة صغيرة بعنوان ( شمالي) ثم تلتها قصيدة (أعراف) ثم قصيدة (مالم يقله ابن زريق البغدادي) التي نالت استحسان الجميع . بعدها تلتها قصيدة (صعلكة ) ثم قصيدة (عمر يزمله القصيد) ثم قصيدة (وتفتح نافذة للغياب) بعدها قصيدة (لقاء) وقصيدة (الاسامي ). واختتم فارس الأمسية الشاعر شتيوي بقصيدة (ترتيلة لهذا القلق).

وفي ختام الأمسية كرم رئيس المنتدى الشاعرعبدالعزيز الشريف ضيف الأمسية الشاعر شتيوي الغيثي ومقدم الأمسية الشاعر خالد الكديسي وقائد مدرسة معن بن عدي الابتدائية الاستاذ عماد الشريف .