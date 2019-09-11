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هل أقال ترامب مستشاره بعد معارضة انفتاحه على إيران وكوريا الشمالية ؟

هل أقال ترامب مستشاره بعد معارضة انفتاحه على إيران وكوريا الشمالية ؟
http://almnatiq.net/?p=772155
المناطق-الرياض

ربطت تقارير أمريكية قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بطرد مستشاره للأمن القومي “جون بولتون”، بمعارضته انفتاح واشنطن على كوريا الشمالية وإيران.

وقالت تلك التقارير أن قرار ترامب إقالة بولتون لم يكن مفاجئًا، وأن الشخصية التي ستحل مكانه في هذا المنصب الحساس، ستحدد طبيعة الدور الأمريكي في المرحلة المقبلة.

وحسب تقرير “المجلس الأطلسي الأمريكي” فإن السياسة التي انتهجها بولتون تتعارض تمامًا مع سياسة ترامب، التي تسعى إلى تجنيب الولايات المتحدة التورط في مزيد من الحروب الخارجية.

من جانبها قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، أن “بولتون دفع ثمن سياساته المعارضة لانفتاح ترامب على كوريا الشمالية وإيران ورغبته في حل دبلوماسي في أفغانستان”.

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