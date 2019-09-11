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سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يزور مركز رعاية الأطفال ذوي الإعاقة بجازان

سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يزور مركز رعاية الأطفال ذوي الإعاقة بجازان

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سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يزور مركز رعاية الأطفال ذوي الإعاقة بجازان

سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يزور مركز رعاية الأطفال ذوي الإعاقة بجازان
http://almnatiq.net/?p=772175
جازان _ فضة عطيف

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم، بجولة تفقدية لمركز رعاية الأطفال لذوي الإعاقة التابع لجمعية ذوي الإعاقة بجازان, وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لجميع الإدارات والجهات الحكومية والخدمية والخيرية بالمنطقة.
واطلع سمو أمير منطقة جازان بالنيابة خلال الجولة على الخدمات والأعمال التي تنفذها الجمعية ممثلة بمركز الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة لهذه الفئة الغالية، مستمعاً لشرح مفصل من مدير المركز علي بن محمد معتبي عن مركز الأطفال ذوي الإعاقة بجازان وما يتوافر به من إمكانات مادية وطاقات بشرية مؤهلة لتقديم أفضل الخدمات لنزلاء المركز من الأولاد والفتيات.
وشملت الزيارة القاعات الدراسية للطلاب التمهيدي والتربية الفكرية والطفولة المبكرة والقسم التعليمي ومصادر التعلم والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي, مطلعاً على مستوى الخدمات التي يقدمها منسوبي المركز للأطفال وما تم تحقيقه من إنجازات.
وأعرب سمو أمير منطقة جازان بالنيابة في ختام الجولة عن سعادته بزيارة المركز ومستوى الخدمات المقدمة , موجهاَ بمضاعفة الجهود وبذل كل ما يضمن تقديم أفضل الخدمات لهذه الفئة الغالية على الجميع إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة , فيما التقطت الصور التذكارية لأطفال المركز مع سمو أمير المنطقة بالنيابة.
حضر الجولة وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ.

 

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