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أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل قائد قوات الطوارىء الخاصة بالمملكة

أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل قائد قوات الطوارىء الخاصة بالمملكة

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أكاديمية “هدف” للقيادة تختتم غدًا البرنامج التدريبي للدفعة الثانية من موظفي القطاع الخاص

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أثنى على جهود واداء منسوبي الطوارىء

أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل قائد قوات الطوارىء الخاصة بالمملكة

أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل قائد قوات الطوارىء الخاصة بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=772187
المناطق - فضه عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، قائد قوات الطوارئ الخاصة بالمملكة اللواء ركن محمد بن مقبول العمري والوفد المرافق.

وأكد سمو أمير جازان بالنيابة ، أن ما ننعم به من حياة كريمة وآمنة ومطمئنة يأتي بفضل الله تعالى ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة وبجهود الرجال المخلصين من الجهات العسكرية كافة.
وبيّن سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز أن القيادة الحكيمة وفرت كافة الإمكانيات وهيأت الرجال، وأن هذا الجهود الأمنية والعسكرية تعزز قوتها وقيمتها بوجود هؤلاء الرجال الذين حققوا قمة الفخر والاعتزاز لدى كل مواطن ، مثنيا على جهودهم في اداء عملهم والمهام المناط بهم بكل اقتدار.
من جهته أكد اللواء العمري, أن ما وفرته القيادة لقوات الطوارئ الخاصة من إمكانات وطاقات يسهم في رفع عملهم والقيام بمهامهم، وأن منسوبي ورجال قوات الطوارئ سخروا أنفسهم لخدمة الدين والوطن وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.

حضر الاستقبال وكيل امارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الامارة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي.

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