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‏‏أهالي محافظة يدمة يطالبون بفتح فرع لأحد البنوك

‏‏أهالي محافظة يدمة يطالبون بفتح فرع لأحد البنوك

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‏‏أهالي محافظة يدمة يطالبون بفتح فرع لأحد البنوك

‏‏أهالي محافظة يدمة يطالبون بفتح فرع لأحد البنوك
http://almnatiq.net/?p=772190
المناطق - نجران

طالب عدد من اهالى محافظة يدمة والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 45000 نسمه التابعة لمنطقة نجران بافتتاح احد فروع بنوك الراجحي او الاهلي او البلاد وذلك بسبب معاناتهم ومعاناة أبنائهم وبناتهم
‏وقال عدد من الأهالي خلال حديثهم مع ” صحيفة واصل “ أن أبنائهم وبناتهم يقطعون ما يقارب 300كم ذهاباً وإياباً الى نجران لصرف الضمان الاجتماعي ورواتبهم ومكافأة ابناءهم في كل شهر، وفتح الحسابات والقروض السكنيه و الشخصيه جراء عدم وجود بنوك بالمحافظة.
‏وقد التقت صحيفة ” واصل” بدورها بعدد من أولياء الأمور لتطلع على آرائهم ومطالبهم تجاه الموضوع، حيث قال الاستاذ/ مسعود آل فطيح تحظى مدينة يدمه باهتمام القيادة وما زيارات سمو أمير المنطقة المتكررة لها إلا دليل على أهميتها وحيث أنه يوجد بها جميع القطاعات المدنية والصحية والتعليمية وبكامل طواقمها إلا أن هناك نقصاً في بعض الخدمات ومن أبرزها عدم وجود فروع للمصارف البنكية مما يكبد الأهالي عناء السفر لإنهاء الاجراءات المتعلقه بالبنوك سواءً فتح حسابات أو إيداع مبالغ مالية أو مايتعلق بالقروض الشخصية وقروض الإسكان وكذلك مستفيدي الضمان الاجتماعي من كبار السن الذين يصعب عليهم المراجعة خصوصاً وأن أقرب الفروع لنا 400 كم ذهاباً وإياباً ، لذا أملنا بالله ثم بمجالس إدارات المصارف الراجحي ، الأهلي ، الإنماء ، البلاد ، الرياض، بفتح فرع في محافظة يدمه خدمةً للأهالي وفائدةً للمصرف . . .
‏وتحدث الاستاذ/ عبدالرحمن بن غريب الصرافات الأربع لا تفي بالغرض بمحافظة يدمه التي بعون الله ثم بجهود سيدي سمو أميرالمنطقة ستكون المحافظة في طلائع محافظات المملكة..
‏ومن الجدير ذكره أن محافظة يدمه تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات النمو السكاني وتطوراً ملحوظ في النهضة العمرانية وارتفاع عدد المراكز التابعة لها البالغ ١٣ مركزا فيما ترتفع عدد الهجر إلى حوالي ٥٠ هجره

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