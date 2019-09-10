محافظ بيشة يدشن الفعاليات المصاحبة لمهرجان التمور “صفري بيشة 1441”

المناطق - عسير

أطلق محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبره، مساء أمس ، الفعاليات المصاحبة لمهرجان “صفري بيشة 1441” ، وذلك في سوق التمور بالمحافظة.

وافتتح محافظ بيشة قاعة المعارض الرئيسية بالمهرجان التي ضمت أركان وأجنحة الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية المشاركة، التي استعرضت من خلالها أبرز أنشطتها المجتمعية وخدماتها المتنوعة من دعم واستشارات زراعية للمزارعين والمستثمرين واسهاماتها في تطوير منتج “الصفري ” الذي يعد من أهم الأنشطة الإقتصادية التي تتميز بها محافظة بيشة والمراكز التابعة لها.

وشملت الأجنحة المشاركة في قاعة المعارض الرئيسية ركن جمعية الثقافة والفنون والغرفة التجارية الصناعية ومديرية الشؤون الصحية والأحوال المدنية و فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والكلية التقنية ولجنة التنمية الإجتماعية و الهلال الأحمر إلى جانب مشاركة عدد من رجال الأعمال بعرض عينات مميزة من منتجات الصفري لهذا العام التي تنتجها مصانع التمور في بيشة.

عقب ذلك تجول بن سبره في “جادة الفن” التي يشرف على تنظيمها جمعية الثقافة والفنون واستمع إلى شرح عن أبرز مشاركات الفنانين والفنانات البالغ عددهم 100 مشارك ومشاركة، وشاهد عدد من معروضات الصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية والمنحوتات

والرسوم و الأشغال اليدوية والمرسم الحر التي شارك بها أبناء وبنات المحافظة، وتعكس التاريخ العريق للإنسان والمكان ودوره في الاهتمام بزراعة النخيل وتنميتها منذ القدم،

ثم شاهد مشاركات الأسر المنتجة والحرفيات في القرية التراثية التي يشرف على تنظيمها بنك التنمية الإجتماعية، وتحتوي على 20 ركناً، يُعرض من خلالها أهم الصناعات التحويلية و التقليدية و المأكولات الشعبية التي يشتهر بها أهالي بيشة.

وبدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم ، ثم القى محافظ بيشة رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان محمد بن سعيد بن سبرة كلمة ثمن خلالها دعم واهتمام القيادة الرشيدة لمهرجان التمور “صفري بيشة”، الذي يعد من أهم المنتجات الوطنية والركائز الأساسية للإقتصاد في المنطقة .

ونوه محافظ بيشة بدعم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير واهتمامه بفعاليات المهرجان وحرصه على تحقيق تطلعات المزارعين في بيشة من إقامة المهرجان، والعمل على تطوير زراعة النخيل والإهتمام بها ودعم المزارعين من خلال اتاحة البرامج الزراعية لهم وارشادهم لها للمنافسة بهذا المنتج ليصبح علامة فارقة في الإقتصاد السعودي، نظير ما يحضى به من أهمية غذائية لدى المواطن السعودي خاصة وعند الشعوب العربية والإسلامية بصفة عامة.

ووجه “بن سبرة ” في ختام كلمته رسالة شكر وعرفان لكل من سعى وأسهم في انجاح فعاليات المهرجان من المزارعين والجهات الحكومية المشاركة والمؤسسات الأهلية وكل من شارك وبذل جهداً لإنجاح هذا المهرجان ، ثم شاهد الحضور أوبريتاً فنياً بعنوان “وطن النخيل” من أداء الفنان عبدالعزيز بن وهاس، وأداء فرقة شهران للفنون الشعبية.

