برنامج تقنية المعلومات بجامعة تبوك يحصل على الاعتماد الأكاديمي الدولي

المناطق - تبوك :

حصلت كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة تبوك على الاعتماد الأكاديمي الدولي من مجلس الاعتماد الأمريكي للهندسة والتقنية Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) لبرنامج تقنية المعلومات بمتابعة وإشراف من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأوضح عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بالجامعة الدكتور ماجد بن محمد أبو ركبة أن الكلية سبق وأن حصلت على الاعتماد لبرنامج علوم الحاسب قبل نحو عامين واليوم حصلت عليه في برنامج تقنية المعلومات الذي جاء بتوفيق الله ثم بجهود منسوبي الكلية وبدعم من معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي.

وبين عميد الكلية أن الحصول على هذا الاعتماد الدولي جاء نتيجة للتقرير الإيجابي المتميز لتقييم تقرير الدراسة الذاتية للبرنامج والزيارة الميدانية لفريق المراجعين الدوليين للمراجعة النهائية والذي نصّ على استيفاء البرنامج لجميع المعايير والسياسات والإجراءات المطلوبة.

وأشار إلى أن الكلية بصدد استقبال الزيارة الميدانية للمراجعة النهائية للحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي للبرنامج الثالث في الكلية (برنامج هندسة الحاسب) خلال الدورة الحالية (2019 / 2020م) مفيداً أن الكلية قطعت شوطاً كبيراً نحو الحصول على الاعتماد الوطني لبرامج الكلية حيث شاركت في الدراسة التطويرية للاعتماد الأكاديمي البرامجي الوطني للجامعة.