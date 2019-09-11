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محافظ حقل يستقبل أعضاء المجلس البلدي بالوجه

محافظ حقل يستقبل أعضاء المجلس البلدي بالوجه
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المناطق - تبوك :

استقبل محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي في مقر المحافظة اليوم أعضاء المجلس البلدي بالوجه يتقدمهم رئيس المجلس أحمد بن محمود الشريف الذين يقومون بزيارة لمحافظة حقل وذلك لتبادل الخبرات والآراء مع المجلس البلدي في حقل .
وخلال اللقاء رحب الخريصي برئيس المجلس وأعضائه معبراً عن سعادته بهذا اللقاء مشيراً إلى أن ما يقومون به من زيارات متعددة مع المجالس البلدية في جميع محافظات المملكة تزيدهم خبرة وتعارفا وتبادلا للآراء والمقترحات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن ،سائلاً الله التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم الملك والوطن.
وفي نهاية اللقاء قدَّم رئيس المجلس البلدي بالوجه شكره لمحافظ حقل على حسن الاستقبال مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به المحافظ مما أسهم بشكل كبير في الدفع بالمشاريع التنموية في محافظة حقل.
كما أشاد الشريف بدور رئيس المجلس البلدي محمد زايد العمراني ونائبه وأعضائه في متابعة المشاريع والوقوف عليها على أرض الواقع.

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