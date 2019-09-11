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أمير الرياض يجري اتصالاً بـ”الحارثي” المتنازل عن قاتل ابنه “معتز” لوجه الله

أمير الرياض يجري اتصالاً بـ”الحارثي” المتنازل عن قاتل ابنه “معتز” لوجه الله

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أمير الرياض يجري اتصالاً بـ”الحارثي” المتنازل عن قاتل ابنه “معتز” لوجه الله

أمير الرياض يجري اتصالاً بـ”الحارثي” المتنازل عن قاتل ابنه “معتز” لوجه الله
http://almnatiq.net/?p=772230
المناطق - واس

أجرى أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً بالمواطن خويتم بن سعد الحارثي الذي تنازل عن قاتل ابنه “معتز” لوجه الله تعالى.

وقدّم الأمير فيصل بن بندر خالص العزاء والمواساة له، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأكد أمير الرياض لـ”الحارثي” على كريم الأخلاق ونبيل الصفات التي تحلى بها في عفوه وتنازله لوجه الله تعالى، مبيناً الأثر والقدوة التي زرعها في المجتمع وقدم فيها أجمل صور الأخوة الإسلامية والاجتماعية، داعياً الله العلي القدير أن يجعل ما قدم في ميزان حسناته.

من جانبه أعرب “الحارثي” عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته وعلى مشاعره الطيبة.

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