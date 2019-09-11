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الأمير فيصل بن بندر يطلع على استعدادت هيئة الترفيه لموسم اليوم الوطني 89 وموسم الرياض

الأمير فيصل بن بندر يطلع على استعدادت هيئة الترفيه لموسم اليوم الوطني 89 وموسم الرياض

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الأمير فيصل بن بندر يطلع على استعدادت هيئة الترفيه لموسم اليوم الوطني 89 وموسم الرياض

الأمير فيصل بن بندر يطلع على استعدادت هيئة الترفيه لموسم اليوم الوطني 89 وموسم الرياض
http://almnatiq.net/?p=772238
المناطق - واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على استعدادات الهيئة العامة للترفيه لموسم اليوم الوطني 89 وموسم الرياض .
وشاهد سموه في عرض مرئي تفاصيل الاستعدادات ومشاركة وتفعيل الجهات من كافة القطاعات وأدوارها المتعددة في المنطقة .
وقدم خلال العرض الخطط التنفيذية والتشغيلية والتنسيقية التي أعدتها الهيئة لهذين الموسمين، بالإضافة إلى المواقع التي ستقام فيها الفعاليات والأنشطة المصاحبة لها والإعداد عليها أمنياً وتنظيمياً .
وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن تمنياته للجميع بالتوفيق والنجاح في هذه المواسم الوطنية والمحلية ، مقدماً شكره لمعالي رئيس الهيئة العامة للترفيه ومنسوبي الهيئة على جهودهم في سبيل تحقيق أعلى المستويات الترفيهية والاستثمارية في العاصمة الرياض ، مشدداً سموه على ضرورة دعم الجهات الأمنية والخدمية لإنجاح هذه المواسم المميزة .
حضر الاجتماع معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ومعالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو بن أحمد باناجة ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد المطيري ومدير مرور منطقة الرياض اللواء سليمان الزكري وعدد من مسؤولي إمارة الرياض والهيئة العامة للترفيه .

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