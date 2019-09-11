مزاد تمور الأحساء يسجل تصاعد في الكميات الواردة

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سجل مزاد موسم صرام تمور الأحساء 2019 اليوم الأربعاء، والذي تنظمه أمانة الاحساء بمدينة الملك عبدالله للتمور بالتعاون مع عدد من القطاعات والجهات المختصة، تدفق كميات كبيرة من المركبات المحملة بالتمور.

حيث كشف مدير مدينة الملك عبدالله للتمور م.محمد السماعيل، عن تسجيل دخول 115 مركبة إلى المزاد، محملة ٩٥ طن، ليكون يوم أمس الأحد انطلاقة فعلية لتدفق كميات التمور من نخيل الأحساء، حيث سجل أعلى سعر لصنف تمور الخلاص، ٢١١٠٠ ريال لـ “المن” الواحد (٢٤٠كجم)، في حين سجل صنف الشيشي أعلى سعر بـ ٥١٠٠ لـ “المن” الواحد (٢٤٠كجم ).

وأكد السماعيل، بأن المزاد سوف يشهد تصاعد نسبي من حيث الكميات الواردة للمزاد، لاسيما وأن بيع التمور خارج المزاد يعتبر مخالفة للأنظمة لعدم كونها مجهولة المصدر وغير خاضعة للاختبار والقياس، في حين أن الدراسات الميدانية والرسمية تؤكد ارتفاع معدل الجودة والقيمة التسويقية للتمور خلال المواسم الماضية، نظير ما يمتكله المزاد من مقومات النجاح من لجان الجودة ومكافحة الغش والفرز المخبري لفئات التمور الواردة، ولما تتمتع به نخيل الأحساء من جودة نوعية في مراحل تكوين التمور، وارتفاع ثقافة المزارعين في المحافظة على الجودة ، والعمل على رفع القيمة السوقية للتمور.

لافتاً ان بدايات مزاد التمور لهذا العام، سجلت أسعاراً مرتفعة لـ المَنّ مما يعكس مؤشراً ايجابياً لتدفق كميات اعلى من التمور للمزاد وتنامي وتيرة الأسعار في قادم الأيام.