مدير تعليم الشرقية يفتتح دورة نظم التميز المستدامة في ضوء معايير جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

الدمام - المناطق

افتتح مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان اليوم الأربعاء دورة نظم التميز المستدامة في ضوء معايير جائزة الملك عبدالعزيز للجودة والتي تستهدف قيادات الإدارات المرتبطة بالمدير العام وقطاع الشؤون المدرسية وذلك في مقر مدارس الإلهام العالمية التابعة لشركة الحماد القابضة، ومنسوبات قطاع الشؤون التعليمية بنات بمركز التدريب بالقطيف.

وأكد الدكتور الشلعان خلال كلمته في افتتاح الدورة أهمية هذه الجائزة التي تحمل اسم غالي علينا جميعا وهو مؤسس هذا البلاد المباركة جلالة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ، وكان لزاما علينا من خلال هذه الجائزة وغيرها من الجوائز أن نسعى للتطوير في كافة مؤسساتنا التعليمية وصولا للجودة الحقيقة، مبينا بأن هذه الجائزة بالفعل محرك فعلي للأداء، كونها ترفع مستوى المنافسة.

مضيفا بأن تعليم الشرقية يسعد بالمشاركة في هذه الدورة من عمر الجائزة وبإذن الله سيكون العمل بكافة معايير الجائزة وشروطها له أثر في الميدان التربوي في تطبيق ممارسات متميزة ينعكس تطبيقها بالفائدة على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات في مدارسهم ، مقدما الشكر لمدير مركز التميز بتعليم الشرقية وكافة فريق العمل القائم على هذه الدورة وكذلك مدارس الإلهام العالمية بالخبر لتبنيها هذه الدورة، ومتمنيا للجميع التوفيق والسداد.

فيا استعرضت مدير مركز التميز بتعليم المنطقة الشرقية الأستاذة فاطمة رويس الرؤية الاستراتيجية لرحلة التميز المؤسسي المستدامة لإدارة تعليم الشرقية في (٨) أعوام والتي بدأت منذ عام ٢٠١٨ م

حتى عام ٢٠٢٥ وبهذه الرحلة ستحقق الإدارة أكبر جائزة وهي أداء فائق وتوطين مستدام لممارسات ونظم التميز.

كما استعرضت الخطة الزمنية لمشاركة الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة بدورتها الخامسة لعام ٢٠٢٠ م والتي حوت محاور العمل من خلال تأهيل فريق المقيم الداخلي والتشخيص الأولي والمواءمة مع معايير التميز المؤسسي بجائزة التعليم للتميز وبناء خطة العمل وكتابة تقرير الجاهزية للمشاركة والتأهيل لكافة قيادات ومنسوبي إدارة تعليم الشرقية ومعالجة فرص التحسين والتقييم الداخلي والمقارنات المرجعية مع بيوت الخبرة والتهيئة للتقييم الميداني الخارجي.

وخلال الدورة قدم مشرف التميز ب‫تعليم الشرقية‬⁩ الأستاذ عبدالله بن علي القحطاني الجلسة الأولى في الدورة عرّف بالجائزة وأهدافها وأهميتها بالإضافة إلى تعريف التميز المؤسسي ومبادئ الجودة.

كما قدمت مدير إدارة الجودة وقياس الأداء الأستاذة سعاد بن محمد الغامدي الجلسة الثانية في الدورة وناقشت معايير التميز المؤسسي للجائزة.

