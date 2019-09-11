محافظ الأحساء يعزي أسرة شهيد الواجب المري

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قدم صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، صباح أمس الثلاثاء ، التعزية لعائلة الشهيد العريف علي ناصر المري من منسوبي وزارة الحرس الوطني الذي استشهد في ميدان الشرف والبطولة أثناء قيامه بواجبه دفاعاً عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي.

ونقل سمو محافظ الأحساء تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه صاحب الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى أسرة الشهيد.

وأكد سموه خلال تعزيته، أن استشهاده في سبيل وطنه لهو وسام فخر واعتزاز لأهله وذويه، داعياً المولى عز وجل أن يكتب النصر والتمكين لقواتنا التي تذود عن حياض الوطن الغالي تحت قيادة حكومتنا الرشيدة، وسائلاً الله تعالى أن يسكن الشهيد المري فسيح جناته، وأن يتقبله من الشهداء، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

من جهته، عبرت أسرة المري عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ الأحساء، على تعزيته في وفاة ابنها الشهيد علي المري، وللقيادة الرشيدة على مشاعرهم ومواساتهم لهم.

