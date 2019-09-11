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شرطة مكة تضبط ١٠ أشخاص من المتورطين بمشاجرة طريق عسفان

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شرطة مكة تضبط ١٠ أشخاص من المتورطين بمشاجرة طريق عسفان

شرطة مكة تضبط ١٠ أشخاص من المتورطين بمشاجرة طريق عسفان
http://almnatiq.net/?p=772270
المناطق - جدة

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن دوريات الأمن باشرت بلاغًا صباح يوم أمس، عن مشاجرة جماعية بين عدة أشخاص من الجنسية الأثيوبية بجوار طريق عسفان السريع شمال محافظة جدة، وتعرض أحدهم لحادث دهس أثناء محاولته عبور الطريق ما نتج عنه وفاته.
وأفاد الرائد الغامدي أنه جرى إيقاف (١٠) عشرة أشخاص من المتورطين بالمشاجرة، وإتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

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