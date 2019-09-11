احدث الأخبار

محافظ تيماء يرأس اجتماع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة
منطقة تبوك
 وزير العدل يُدشن “مركز العمليات العدلي” لدعم منظومة العمل وتحقيق الجودة والشفافية
أبرز المواد
 شرطة مكة تضبط ١٠ أشخاص من المتورطين بمشاجرة طريق عسفان
منطقة مكة المكرمة
 وزير المالية : المملكة تواصل تقديم دعمها الكامل لصندوق الأوبك للتنمية الدولية
أبرز المواد
 وزير الطاقة يبحث مع نظيره الروسي تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تستعرض مع الجهات الحكومية أعمال وتجهيزات اليوم الوطني الـ 89 للمملكة
المنطقة الشرقية
 محافظ الأحساء يعزي أسرة شهيد الواجب المري
المنطقة الشرقية
 مدير تعليم الشرقية يفتتح دورة نظم التميز المستدامة في ضوء معايير جائزة الملك عبدالعزيز للجودة
المنطقة الشرقية
 مزاد تمور الأحساء يسجل تصاعد في الكميات الواردة
المنطقة الشرقية
 القصبي يُدشن لوحة المؤشر التنفيذي لقياس أداء القطاع البلدي
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن بندر يطلع على استعدادت هيئة الترفيه لموسم اليوم الوطني 89 وموسم الرياض
منطقة الرياض
 القصبي يوقع 5 عقود لمشاريع النظافة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
الاقتصاد
محافظ تيماء يرأس اجتماع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة

محافظ تيماء يرأس اجتماع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة

منطقة تبوك
وزير العدل يُدشن “مركز العمليات العدلي” لدعم منظومة العمل وتحقيق الجودة والشفافية

وزير العدل يُدشن “مركز العمليات العدلي” لدعم منظومة العمل وتحقيق الجودة والشفافية

أبرز المواد
شرطة مكة تضبط ١٠ أشخاص من المتورطين بمشاجرة طريق عسفان

شرطة مكة تضبط ١٠ أشخاص من المتورطين بمشاجرة طريق عسفان

منطقة مكة المكرمة
وزير المالية : المملكة تواصل تقديم دعمها الكامل لصندوق الأوبك للتنمية الدولية

وزير المالية : المملكة تواصل تقديم دعمها الكامل لصندوق الأوبك للتنمية الدولية

أبرز المواد

محافظ تيماء يرأس اجتماع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة

محافظ تيماء يرأس اجتماع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=772278
المناطق - تيماء - محمد العنزي:

عقدت لجنة التنمية السياحية بمحافظة تيماء اليوم اجتماعاً برئاسة محافظ تيماء رئيس لجنة التنمية السياحة بالمحافظة سعد بن نايف السديري بحضور أعضاء اللجنة وذلك في صالة الاجتماعات
بمقر المحافظة.
وحث المحافظ خلال الاجتماع الجميع على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتقديم الأفضل لأهالي المحافظة والإسهام في التعريف بالمحافظة وإبراز عناصر الجذب السياحي فيها مشيراً إلى
أن المحافظة تزخر بالكثير من الفرص والجوانب والمقومات السياحية التي ستسهم في مسيرة التنمية والبناء.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع واتخذت حيالها التوصيات والقرارات المناسبة.

روابط ذات صلة

محافظ حقل يستقبل أعضاء المجلس البلدي بالوجه

محافظ حقل يستقبل أعضاء المجلس البلدي بالوجه
برنامج تقنية المعلومات بجامعة تبوك يحصل على الاعتماد الأكاديمي الدولي

برنامج تقنية المعلومات بجامعة تبوك يحصل على الاعتماد الأكاديمي الدولي
مدني تبوك والهلال الأحمر بالمنطقة يبحثان سبل التعاون المشترك

مدني تبوك والهلال الأحمر بالمنطقة يبحثان سبل التعاون المشترك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*