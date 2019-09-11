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وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن نتائج القبول

وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن نتائج القبول
http://almnatiq.net/?p=772290
المناطق - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لديوان وزارة الداخلية بمختلف الرتب العسكرية.

ولمعرفة نتيجة القبول النهائي والطلبات , الدخول عبر بوابة “أبشر- التوظيف” , على الرابط التالي www.jobs.sa.

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