وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن نتائج القبول

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لديوان وزارة الداخلية بمختلف الرتب العسكرية.

ولمعرفة نتيجة القبول النهائي والطلبات , الدخول عبر بوابة “أبشر- التوظيف” , على الرابط التالي www.jobs.sa.