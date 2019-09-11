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المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية “نرعاك” تفوز بجائزة مجلس التعاون للتنمية المستدامة

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نائب رئيس مجلس الامناء عبير قباني : تطبيق "نرعاك 360" الفائز، محوره رضاء المريض و تطوير جودة الخدمات

المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية “نرعاك” تفوز بجائزة مجلس التعاون للتنمية المستدامة

المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية “نرعاك” تفوز بجائزة مجلس التعاون للتنمية المستدامة
http://almnatiq.net/?p=772292
المناطق - الرياض

حصلت المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية على جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربي عن تطبيق ” نرعاك 360″ كأحد المشروعات الرائدة في العمل الاجتماعي و التنمية المستدامة .
وقد تسلمت الجائزة نائب رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الأستاذة عبير قباني وذلك في حفل افتتاح أعمال الاجتماع الخامس لوزراء العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته سلطنة عمان بفندق كمبنسكي خلال الفترة من 2 ـ 4 من سبتمبر الجاري لتكريم الشخصيات والمؤسسات والشركات الرائدة في القطاع الخاص والعمل الاجتماعي.

وقد أوضحت “قباني” : أن تطبيق “نرعاك 360” تم اطلاقه لتطوير خدمات الرعاية المنزلية ، و إيمانا من المؤسسة بأهمية تسخير التقنية لتحقيق التنمية، و حرصا على مواكبة رؤية المملكة 2030 و التحول الرقمي و التنمية المنشودة . حيث يهدف التطبيق لخدمة مريض المؤسسة والمراكز الطبية المتعاقد معها ، بحيث يكون رضاء المريض محور هذا التطبيق ، الذي يراقب تقديم الخدمة بأسرع وقت، وتطوير الخدمات وقياس جودتها لما يَصْب في صالح مريض الرعاية المنزلية. كما يساهم في احصائيات دقيقة للخدمة و الرقابة على تكاليفها

وتقدمت قباني بالشكر لوزارة العمل و التنمية الاجتماعية بالمملكة و اضافت انه ما كان لنجاح ان يتحقق دون توجه و دعم من مؤسسات الدولة في تحديد اوجه التنمية ، ودون مجتمع يعي أهمية رسالة المؤسسة الخيرية و يساهم في تحقيق أهدافها

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