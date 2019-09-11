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أمين منطقة جازان : نعمل على تخصيص أراضي لوزارة الإسكان..

أمين منطقة جازان : نعمل على تخصيص أراضي لوزارة الإسكان..

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أمين منطقة جازان : نعمل على تخصيص أراضي لوزارة الإسكان..

أمين منطقة جازان : نعمل على تخصيص أراضي لوزارة الإسكان..
http://almnatiq.net/?p=772296
المناطق - فضة عطيف

أوضح أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان بأن أمانة منطقة جازان تعمل على تخصيص أراضي للإسكان التنموي في مدينة جيزان وفي محافظات ومراكز المنطقة .

جاء ذلك خلال إجتماع أمين منطقة جازان بمدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن السهيمي يوم أمس وبحضور وكلاء الأمين والمختصين في الأمانة وفي فرع وزارة الإسكان .

ودار خلال الإجتماع بحث ومناقشة إحتياجات الإسكان التنموي من الأراضي في عموم منطقة جازان .

وأكد ابن سعيدان على أهمية تعزيز أوجه التعاون بين الأمانة وفرع وزارة الإسكان بالمنطقة لسرعة تخصيص الأراضي المطلوبة من قبل فرع وزارة الإسكان مع مراعاة الأخذ في الاعتبار قرب الأراضي المطلوب تخصيصها من الخدمات داخل النطاق العمراني وحدود التنمية والتجمعات السكنية ، وسيتم تزويد فرع وزارة الإسكان بالمنطقة في الأيام القادمة بتلك الأراضي بعد عمل الكروكيات اللازمة لها .

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