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“أوبك” تخفض توقعاتها.. وتحذر من تخمة المعروض

“أوبك” تخفض توقعاتها.. وتحذر من تخمة المعروض
http://almnatiq.net/?p=772311
المناطق - وكالات

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، الأربعاء، خفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2020، بسبب تبعات التباطؤ الاقتصادي.

وفي تقرير شهري، قالت “أوبك” إن الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار 1.08 مليون برميل يوميا، أي بما يقل 60 ألف برميل يوميا عن التقديرات السابقة، وأشارت إلى أن السوق سيشهد فائضا.

وهذه التوقعات الضعيفة، في ظل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد تعزز مبررات المنظمة وحلفائها مثل روسيا للإبقاء على سياسة خفض الإنتاج أو تعديلها.

في غضون ذلك، قال العراق إن وزراء سيجتمعون، الخميس، لأجل بحث الحاجة إلى تعميق تخفيضات الإنتاج.

وقلصت “أوبك” في التقرير، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2020، إلى 3.1 بالمئة من 3.2 بالمئة.

وأورد التقرير أن “هذه البيانات تسلط الضوء على المسؤولية المشتركة بين جميع الدول المنتجة لدعم استقرار سوق النفط وتفادي تقلب غير مرغوب والانتكاس إلى اختلال السوق”.

وتنفذ أوبك وروسيا إلى جانب منتجين آخرون، اتفاقا لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل، يوميا منذ أول يناير.

ومدد التحالف المعروف باسم “أوبك +”، في يوليو الماضي، الاتفاق حتى مارس 2020، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة المعنية بمراجعة الاتفاق، الخميس القادم.

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