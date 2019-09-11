احدث الأخبار

ضحية مدرسة بشر ونشطاء أي نبل هذا لوالد معتز
أبرز المواد
 التعليم : السماح لأبناء القبائل النازحة بمواصلة تعليمهم لحين معالجة أوضاعهم
أبرز المواد
 سمو ولي العهد يوجه بترميم قصر الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على نفقته الخاصة
أبرز المواد
 الرئيس التركمانستاني يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتمكين كل القنوات من نقل ختام أكبر محفل قرآني بالحرم
أبرز المواد
 الجبير ووزير خارجية فرنسا يبحثان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية
أبرز المواد
 “أوبك” تخفض توقعاتها.. وتحذر من تخمة المعروض
أبرز المواد
 كتب الرحلات إلى مكة حافلة بالتاريخ والسير والتوثيق والأدب الراقي
ثقافة وفنون
 توقيع اتفاق إعلان مبادئ بين الخرطوم والحركات المسلحة بجوبا
أبرز المواد
 السياحة والهلال الأحمر بتبوك يبحثان تبادل الخبرات والتدريب
منطقة تبوك
 أمين منطقة جازان : نعمل على تخصيص أراضي لوزارة الإسكان..
منطقة جازان
 المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية “نرعاك” تفوز بجائزة مجلس التعاون للتنمية المستدامة
محليات
ضحية مدرسة بشر ونشطاء أي نبل هذا لوالد معتز

ضحية مدرسة بشر ونشطاء أي نبل هذا لوالد معتز

أبرز المواد
التعليم : السماح لأبناء القبائل النازحة بمواصلة تعليمهم لحين معالجة أوضاعهم

التعليم : السماح لأبناء القبائل النازحة بمواصلة تعليمهم لحين معالجة أوضاعهم

أبرز المواد
سمو ولي العهد يوجه بترميم قصر الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على نفقته الخاصة

سمو ولي العهد يوجه بترميم قصر الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على نفقته الخاصة

أبرز المواد
الرئيس التركمانستاني يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

الرئيس التركمانستاني يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

أبرز المواد

الرئيس التركمانستاني يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

الرئيس التركمانستاني يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد
http://almnatiq.net/?p=772323
المناطق - واس

استقبل فخامة رئيس جمهورية تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف، في القصر الرئاسي بعشق آباد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

ونقل سموه في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتمنياتهما لجمهورية تركمانستان حكومةً وشعباً بدوام الرقي والتقدم والازدهار.

وقدم فخامة رئيس جمهورية تركمانستان تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.

وأشاد فخامته بعمق العلاقة بين البلدين حيث كانت المملكة العربية السعودية أول بلد يزوره بعد انتخابه رئيسًا لجمهورية تركمانستان.

وقد جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها.

كما اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالسيد رشيد مير يدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية تركمانستان والسيد مامدخان تشاقيف نائب رئيس مجلس الوزراء المسؤول عن مجالي الصناعة والاتصالات والسيد مراد غلدي مير يدوف نائب رئيس مجلس الوزراء المسؤول عن مجالي النفط والغاز في جمهورية تركمانستان.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركمانستان.

كما زار سموه المتحف الوطني في العاصمة التركمانستانية عشق آباد، وقد حضر هذه الزيارة الرسمية من الجانب السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية تركمانستان خالد بن فيصل السحلي ونائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد الخضيري.

روابط ذات صلة

ضحية مدرسة بشر ونشطاء أي نبل هذا لوالد معتز

ضحية مدرسة بشر ونشطاء أي نبل هذا لوالد معتز
التعليم : السماح لأبناء القبائل النازحة بمواصلة تعليمهم لحين معالجة أوضاعهم

التعليم : السماح لأبناء القبائل النازحة بمواصلة تعليمهم لحين معالجة أوضاعهم
سمو ولي العهد يوجه بترميم قصر الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على نفقته الخاصة

سمو ولي العهد يوجه بترميم قصر الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على نفقته الخاصة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*