شرطان من أجل تنازل والد "معتز".. ضحية مدرسة بشر ونشطاء أي نبل هذا لوالد معتز

المناطق _ الرياض

سجل والد “معتز” _ضحية مدرسة بشر_ في محضر شرطة ضاحية لبن تنازله عن قاتل إبنه بشرطين، شرطان يوضحان قيمة وقامة “خويتم بن سعد الحارثي”؛ الشرط الأول: خروج الطفل المتهم بقتل إبنه، والشرط الثاني: عدم المساس بالكادر الإداري والتعليمي للمدرسة.

ليضرب “الحارثي” أروع الأمثال في الصبر والإحتساب، ليس ذلك فحسب؛ بل أنه وبشرطية عرّف الصبر الجميل لمن يجهله، كما أنه جعل من قصته رواية تحكى في المجالس إستدلالاً على مواقف الرجال.

رحم الله “معتز” وجعله شفيعاً لوالديه، وجبر كسر محبيه..

– فهد الفريان

“‏أي نبل هذا؟ ‏أي طهارة هذه؟ ‏يالروعة وشهامة هذا الرجل، ‏تنازل خويتم الحارثي والد معتز عن قاتل ابنه في مدرسة لبن بشرطين؛ إطلاق قاتل ابنه الموقوف وعدم المساس بإدارة ومعلمي المدرسة، ‏اللهم اجعل معتز شفيعاً لوالديه يوم القيامة”.

– محمد عطيف

“‏بعض النفوس “كبيرة” مفعمة بالإيمان والسكينة والرضا بالقضاء والقدر، اللهم اجبر كسرهم وأكتب أجرهم”.

– محمد الحارثي

“في شروطك شهامة ورجولة وتعالي على الجرح بشكل رهيب، لله درك وجبر كسرك وعوضك خيراً في الدنيا والأخرة”.

– عبدالله العبوش

“يتعبك بالطيب حتى وهو بأشد مصائبه، الله يغفر لابنك ويعوضه شبابه بالجنة، ويجزاك بالخير على تنازلك، وفوقها هالشروط اللي شلت بها حمل غيرك”.