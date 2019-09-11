شرطة مكة المكرمة توضح ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن مقطع فيديو أمام مدرسة نجد الإبتدائية

المناطق _ مكة المكرمة

أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة أنه وبالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان ( حي الأجواد أمام مدرسة نجد الابتدائية يوم الثلاثاء 1441/1/11 ، مجموعة من الأولاد هجموا على طفل وأركبوه السيارة بالقوة)، فإن الجهات الأمنية لم تتلق أي بلاغ عن قضية اختطاف ذات صلة بهذه الواقعة، وبالتحري عنها في ضوء ما توفر بمقطع الفيديو المتداول، تم بتوفيق الله تحديد الأطراف المشاركة، (5) خمسة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا ، وأخذ إفاداتهم التي أوضحوا من خلالها أن المشهد كان مزاحاً بينهم .

وقد باشرت الجهات المختصة إستكمال إجراءات الإستدلال بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات النظامية حيالها. والله ولي التوفيق.