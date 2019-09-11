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تم حجز الشاحنات

بالصور .. 20 ألفاً غرامة لـ 4 شاحنات محملة 60 طناً من السماد الغير معالج في وادي الدواسر

بالصور .. 20 ألفاً غرامة لـ 4 شاحنات محملة 60 طناً من السماد الغير معالج في وادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=772360
وادي الدواسر _ فالح الدوسري
قاد بلاغ من أحد المواطنين بلدية وادي الدواسر إلى ضبط 4 شاحنات محملة بـ 60 طناً من سماد الدواجن الغير معالج ، بعد كمين مُحكم بمشاركة الجهات الأمنية وإدارة الخدمات بمركز النويعمة.
وتفصيلاً ..  أوضحت البلدية انه وبمتابعة مباشرة من محافظ وادي الدواسر المكلف الدكتور أحمد العلم ورئيس البلدية المكلف فهد بن سعيد تمكنت من ايقاف الشاحنات  قبل توزيع السماد على بعض المزارع  المستهدفه ، مشيرة إلى أن انها قامت  بإزالة حمولة تم تفريغها في إحدى المزارع بعد إبلاغ احد المواطنين المجاورين لتلك المزرعة.
وأشارت إلى انها أوقعت غرامات بإجمالي ٢٠٠٠٠ حسب لائحة الجزاءات و الغرامات على ناقلي السماد و حجزت شاحناتهم إلى أن تم سداد المخالفة و أخذ إقرار بعدم التكرار.
ولفتت البلدية النظر إلى أن السماد مضر بالمزروعات و ذو رائحة كريهة جداً و مضر بالمجاورين له ، داعيةً الجميع بالتعاون بالإبلاغ فورا عند وجود شاحنات محمله بهذه الآفة ليتم تطبيق النظام بحقها و ذلك عن طريق الاتصال بالرقم
الموحد ٩٤٠ .

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