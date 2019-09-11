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مدير مرور منطقة تبوك يتفقد قسم مرور البدع

مدير مرور منطقة تبوك يتفقد قسم مرور البدع

منطقة تبوك

مدير مرور منطقة تبوك يتفقد قسم مرور البدع

مدير مرور منطقة تبوك يتفقد قسم مرور البدع
http://almnatiq.net/?p=772372
تبوك _ علي العميري
قام مدير مرور منطقة تبوك العميد عبدالله بن عايض بن حويز بجولة تفقدية لقسم المرور بمحافظة البدع في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لإدارات المرور بمحافظات المنطقة .
وكان في استقباله مدير قسم مرور محافظة البدع الرقيب أول يوسف بن سعد الزهراني ومنسوبي القسم .
واطلع بن حويز على سير العمل وتم مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص العمل المروري في المحافظة .
كما قام مدير مرور منطقة تبوك يرافقه مدير قسم المرور بالمحافظة بجولة ميدانية داخل المحافظة واطلع حركة السير وكذلك طرق ومنافذ المحافظة.
ومن جانبه قال مدير قسم مرور محافظة البدع إن زيارة مدير مرور منطقة تبوك تعتبر دافعاً لمنسوبي القسم في تقديم الخدمات المتميزه لأبناء المحافظة.
رافق مدير مرور منطقة تبوك خلال الجوله التفقدية  مدير قسم الحوادث العقيد محمد الشمراني ، ومدير الشؤون الاداريه المقدم أحمد الجهني ، ومدير قسم السلامه الرائد خالد الرشيد

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