دوري الدرجة الأولى.. الطائي يقفز للوصافة والبكيرية يكتسح التقدم

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انتهت منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، وسط العديد من النتائج المثيرة.

وشهد يوم الثلاثاء، 4 مباريات، انتهت بفوز القادسية على الكوكب (1-0)، والجيل على النهضة (1-0)، والجيلين على حطين (3-0)، وتعادل الباطن مع العين بلا أهداف.

واستكملت مباريات الجولة، على مدار اليوم “الأربعاء”، حيث فاز الخليج على النجوم (2-1)، وأحد على نجران (1-0)، والبكيرية على التقدم (4-0)، والطائي على المجزل (3-0)، والأنصار على جدة (3-0)، بينما تعادل الشعلة مع الثقة (1-1).

وتعد النتيجة الكبرى في الجولة الرابعة، هي فوز البكيرية على التقدم برباعية نظيفة، بينما يتربع كل من الحاج عثمان باري “البكيرية”، بدر عثمان البيشي “الجيلين”، على صدارة هدافي الجولة برصيد هدفين.

أما عن هدافي الدوري حتى الجولة الرابعة، فهم لويز إدواردو فيجريدو “الطائي”، والحاج عثمان باري “البكيرية”، برصيد 4 أهداف.

وعن ترتيب أفضل 6 فرق في الدوري حتى الجولة الرابعة، فهم كالآتي..

1- القادسية (10 نقاط)

2- الطائي (9 نقاط)

3- الخليج (8 نقاط)

4- الجيل (8 نقاط)

5- العين (8 نقاط)

6- الكوكب (7 نقاط)