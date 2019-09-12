الأمم المتحدة تندد بخطة نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة

المناطق - الرياض

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم عن قلقه من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إذا فاز بالانتخابات، وأوضح أن هذا سيكون إجراء غير قانوني ويقوض احتمالات السلام في المنطقة.

وقال غوتيريش في بيان: “مثل هذه الإجراءات ستشكل، إذا نُفذت، انتهاكا جسيما للقانون الدولي”. وأضاف “ستكون مدمرة لإمكانية إحياء المفاوضات وللسلام الإقليمي”.