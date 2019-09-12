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مقاتلات التحالف تشن غارات على مواقع حوثية في صعدة

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مقاتلات التحالف تشن غارات على مواقع حوثية في صعدة

مقاتلات التحالف تشن غارات على مواقع حوثية في صعدة
http://almnatiq.net/?p=772393

قالت مصادر محلية يمنية، الأربعاء، إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، شنت غارات عدة على مواقع للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في محافظة صعدة شمالي البلاد.

وأوضحت المصادر أن غارات مقاتلات التحالف العربي رصدت تحركات حوثية بمناطق عدة في مديريتي شدا ورازح وقصفتها خلال الساعات الماضية.

وشنت المقاتلات كذلك ضربات جوية مركزة استهدفت مواقع الميليشيات الحوثية في مديرية كتاف بصعدة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة نجران السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: “قوات التحالف تمكنت صباح الأربعاء من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة نجران”.

وأشار إلى أن “محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف الإجراءات العملياتية كافة وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية”.

وأكد العقيد المالكي، استمرار قيادة التحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير قدراتها بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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