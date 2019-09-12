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محكمة الباحة تحجز على سيارات شركة ماطلت في صرف رواتب العمال لأكثر من عامين !

محكمة الباحة تحجز على سيارات شركة ماطلت في صرف رواتب العمال لأكثر من عامين !
http://almnatiq.net/?p=772426
المناطق_الباحة

أمرت الدائرة العمالية الأولى بالمحكمة العامة في الباحة، إحدى الشركات الوطنية بصرف رواتب 55 من العمال بعد تأخرهالأكثر من عامين.
وحسب” عكاظ” أصدرت دائرة الحجز والتنفيذ في المحكمة ذاتها قرارا بالحجز على سيارات الشركة وإيقاف التصرف فيها لإقامة مزاد لاستيفاء طالبي التنفيذ.
ووفقا للقضية، فإن الشاكين عمالا ومساحين ومهندسين وسائقين وفنيين من 5 جنسيات عملوا على تنفيذ مشروعي الطريق الدائري وجسر تقاطع مستشفى في رهوة البر وتأخرت رواتبهم لعامين، ما دفعهم إلى تقديم شكوى رسمية للمحكمة العمالية.
وقال العامل أدهم عبدالمنعم إنه أمضى أكثر من عامين دون الحصول على حقوقه، ما اضطره وزملاءه إلى رفع شكوى ضد الشركة لإمارة الباحة والمحكمة العمالية، وصدر قرار بتنفيذ صرف المبلغ.
وأشار إلى أنه حصل على قرار من المحكمة بالحصول على حقوقه البالغة 78500 ريال عن عامين. وأضاف ننتظر صدور قرار بحجز سيارات الشركة لصرف الحقوق كاملة للعمال.

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