“الأرصاد” تكشف عن هطول أمطار رعدية على 3 مناطق خلال الساعات القادمة !

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ،أبها والباحة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية ،الرياض ونجران، كذلك على الطرق الساحلية الواصل ما بين جازان إلى الليث.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.