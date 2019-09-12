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شاهد 4000 وظيفة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

شاهد 4000 وظيفة لمستفيدي الضمان الاجتماعي
http://almnatiq.net/?p=772435
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن ملتقى تمكين بمدينة الرياض والمخصص لمستفيدي الضمان الاجتماعي والذي يتضمن فرص وظيفية تقدمها 50 شركة إضافة إلى ورش عمل وجلسات إرشاد مهني ودعم الأعمال الريادية والمشاريع الإنتاجية

موعد الملتقى: يقام الملتقى يومي الثلاثاء بتاريخ 1441/01/18هـ الموافق 2019/09/17م والأربعاء بتاريخ 1441/01/19هـ الموافق 2019/09/18م (من الساعة 4:00 مساءً وحتى الساعة 10:00 مساءً)

مكان الملتقى: مدينة الرياض قاعة السلطانة فندق كروان بلازا (الرائدة)

وسيتم التسجيل من خلال الرابط التالي: http://tamkeenksa.com

ولمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي:

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