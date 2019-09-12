رئيس ديوان المظالم يحاضر في أوهايو الأمريكية عن القضاء الإداري السعودي

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يلقي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، يوم الإثنين القادم، محاضرة علمية بعنوان «القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية» بكلية القانون في جامعة كيس ويسترن ريسيرف بولاية أوهايو الأمريكية

ووصل رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف إلى ولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية أمس الأربعاء، في زيارة رسمية

يذكر أن الزيارة تأتي لتحقق الهدف الخامس من استراتيجية ديوان المظالم 2020م في تعزيز العلاقات التشاركية مع الجهات القانونية والعدلية، تعريفًا بالتطور القضائي في المملكة العربية السعودية، وعلى وجه التحديد في القضاء الإداري، وسعيًا لمواكبة التجديد وتبادل الخبرات القانونية في ما يخدم مجال القضاء الإداري بالمملكة، ويسهم في تطويره المستمر