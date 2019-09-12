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59 وظيفة أكاديمية في جامعة بيشة

59 وظيفة أكاديمية في جامعة بيشة
http://almnatiq.net/?p=772457
المناطق_بيشة

أعلنت جامعة بيشة عن حاجتها لشغل 59 وظيفة أكاديمية برتبة معيد بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً وعملياً في بعض التخصصات العلمية للعام الجامعي 1441/1440هـ

وعلى من تتوافر لديه المؤهلات المطلوبة التقدم على موقع العمادة الإلكتروني عبر أيقونة التوظيف اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1441/01/16 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1441/01/27 هـ

ومن ضمن شروط التعيين على وظيفة معيد: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وأن يكون المتقدم من خريجي الأعوام التالية: 1435/1436هـ، 1436/1437هـ ،1437/1438هـ ،1438/1439هـ 1439/1440هـ

الا يزيد عمر المتقدم عن (30 عاماً) بالهجري وأن تكون شهادة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها من الوزارة في نفس التخصص المطلوب وأن تكون الدراسة بنظام الانتظام

لم يسبق له الرسوب في إي مادة في تخصصه والا يقل التقدير العام في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً

الحصول على درجة (60) في اختبارات قدرات للجامعيين كحد أدنى واجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية التي تجريها الكليات والاقسام العلمية

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