وزير الصحة يبحث مع رجال الأعمال الفرص الإستثمارية بالمجال الصحي

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إستعرض وزير الصحة د. توفيق الربيعة الفرص الواعدة للإستثمار في مجال القطاع الصحي وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠.جاء ذلك خلال لقاء أمس الأربعاء على هامش ملتقى الصحة العالمي مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الصحي وذلك بهدف دعم مسيرة القطاع الصحي الخاص في التوسع في تقديم الخدمات الطبية على مستوى المملكة

حيث تم الإطلاع على أهم مبادرات الوزارة التي شملت إطلاق منصة التراخيص الالكترونية والتي تختصر عملية إصدار التراخيص إلى دقائق وكذلك التراخيص الفورية للخدمات المساندة كالصيدليات وخدمات العلاج الطبيعي. حيث بلغ عدد الممارسين الصحيين الذي أصدرت لهم الوزارة تراخيص ممارسة أكثر من 50 ألف ممارس صحي، وأكثر من 5 آلاف موافقة مبدئية لمزاولة النشاط، وما يزيد عن ٤٥٠ ترخيص نهائي

كما استعرض الحضور برنامج التقييم الذاتي الذي أطلقته الوزارة حديثاً والذي بعد بمثابة نقلة نوعية في تعزيز مبدأ الرقابة الذاتية

وقد شدد وزير الصحة على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ودوره الأساسي في التنمية، وحرص الوزارة إطلاق المبادرات التي تكفل نمو القطاع، والتزامها بتهيئة البيئة الاستثمارية المثلى للقطاع الصحي وجعلها اكثر جاذبية، ورفع مرتبة المملكة في تنافسية الأعمال الى مصاف الدول الأكثر تطوراً

كما تم خلال اللقاء إستعراض أهم المعوقات في القطاع وفرص التطوير، وأهمية تعزيز قنوات التواصل القائمة مع الوزارة