طالبان من جامعة القصيم يحصلان على وسام «همة طويق»

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حصل طالبان من كلية الحاسب بجامعة القصيم، على وسام همة طويق، خلال مشاركتهما في معسكر طويق السيبراني، والذي شارك فيه 5 من طلاب الجامعة وأقيم بمشاركة 100 متدرب من جامعات مختلفة، حيث تم اختيار الطالبان باسل البراك، ويونس النقيدان ضمن الطلبة الأوائل المشاركين في المعسكر، الذي امتد على مدى أربعة أشهر.

وشارك في معسكر طويق السيبراني خمسة من طلبة جامعة القصيم وهم (عبد الرحمن الظاهري، وأروى الحنيني، وباسل البراك، وسلطان الديحاني، ويونس النقيدان)، وهم الذين تم قبولهم ضمن المائة متدرب في المعسكر، من بين أكثر من 32 ألف متقدم ومتقدمة، حيث هدف المعسكر إلى مساعدة الطلبة على اكتساب مهارات جوهرية في مجال الأمن السيبراني والتي من شأنها أن تهيئ المتدرب لمواجهة التحدّيات الحالية في التعامل مع الهجمات السيبرانية وصدّها، كما ركز المعسكر على تنمية الجانب العملي والتطبيقي لدى المتدربين.

كما حرص المعسكر على إكساب الطلاب العلم الضروري والمعرفة اللازمة التي تساعد المتدرب في توفير بيئة آمنة عن طريق حماية الأنظمة وإجراء اختبارات الاختراق بغرض تقييم وفحص هذه الأنظمة بطرق وأساليب مختلفة ومتنوعة، وكذلك تهيئة المتدرب للاستجابة للحوادث الرقمية المحتملة، واكتساب المهارات اللازمة للقيام بعملية تحليل البرامج الضارة وفهم كيفية عملها بهدف الوقاية منها، بالإضافة الى القدرة على القيام بعملية التحقيق الجنائي الرقمي لأي من المصادر الرقمية المشتبه باستخدامها في أي جريمة إلكترونية، كما حصل الطلبة على الشهادات الاحترافية خلال فترة الدراسة في المعسكر.