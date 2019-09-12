شاهد..لمجرد التقاط “سلفي” .. ثلاثة شباب يصعدون على أعلى رافعة بالرياض

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في مغامرة غير محمودة العواقب أقدم 3 من الشباب في مدينة الرياض على تسلّق رافعة عالية في مدينة الرياض، قالوا بأنها أطول رافعة في المدينة.

وحسب المقطع المصور فإن المغامرون الثلاثة أقدموا على تصرفهم الخطر لمجرد التقاط “سلفي” من الارتفاع من هذا الارتفاع الشاهق.

وأظهر المقطع الذي وثقه المغامرين الثلاثة لحظة صلاة المغرب بمدينة الرياض، وتصويرهم للعاصمة من الأعلى مشيرين بأنهم في أعلى نقطة بالمدينة.