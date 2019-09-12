تعليم الأفلاج يعقد اللقاء الأول للمرشدين الطلابيين

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عقدت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج ممثلة بقسم الإرشاد الطلابي أمس الأربعاء اللقاء الأول لهذا العام بالمرشدين الطلابيين المفرغين وذلك بهدف تطوير برامج الإرشاد في المدارس والطرق والأساليب الإرشادية وتحقيق التطور المعني .

وتناول اللقاء الذي دشن انطلاقته مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة بكلمة افتتاحية استعراض خطة القسم وتفعيل مؤشرات الأداء استعرضها رئيس قسم الإرشاد الطلابي الأستاذ صالح الدماعين كما تضمنت فقرات اللقاء مناقشة استمارة متابعة العمل والأساليب الإشرافية للقسم والتعليمات الجديدة حول برنامج تكافل ودور القسم في المشاركات والمناسبات الوطنية وغيرها .