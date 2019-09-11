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مدير “تعليم الجوف” يصدر قرارات تكليف إدارية

مدير “تعليم الجوف” يصدر قرارات تكليف إدارية

منطقة الجوف

مدير “تعليم الجوف” يصدر قرارات تكليف إدارية

مدير “تعليم الجوف” يصدر قرارات تكليف إدارية
http://almnatiq.net/?p=772491
المناطق_الجوف

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي عدد من قرارات التكليف الإدارية على النحو التالي: تكليف الأستاذة عنود بركات الرويلي مشرفة تربية خاصة في إدارة التربية الخاصة “بنات”، تكليف الأستاذة شريفة منزل النصير مشرفة تعليم أهلي في مكتب التعليم الأهلي، نقل الأستاذة تهاني علي البيالي مشرفة تخطيط مدرسي “طفولة مبكرة” في إدارة التخطيط المدرسي، تكليف الأستاذ نايف ين ذباح المويشير مشرف متعاون لإدارة الأمن والسلامة بإدارة الأمن والسلامة، تكليف الأستاذ خالد بن خليف السرحاني مشرف متعاون للقيادة المدرسية بإدارة الإشراف التربوي “بنين”، تكليف الأستاذة آسيا بنت متعب العيادة مشرفة متعاونة للجودة بمكتب التعليم بطبرجل، ندب الأستاذ جميل كساب الشايع من مكتب التعليم بصوير إلى إدارة التوجيه والإرشاد “بنين”.

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