تأهيل مفتشي السلامة بمنطقة مكة المكرمة 15 متدرب يمارسون كتابة تقارير السلامة بتخصصي الطائف

الطائف - عادل الزهراني

قام مفتشي السلامة بمستشفيات منطقة مكة المكرمة مساء أمس بزيارة لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف للاطلاع ومعاينة تجهيزات ومعدات السلامة بالأقسام والإدارات ومرافق المستشفى الحيوية , وكذلك ممارسة المتدربين للتطبيق العملي لكيفية كتابة التقارير من قبل المفتشين بشكل ميداني.

وشارك بالزيارة 15 متدرب يمثلون كافة مرافق الصحة حيث تأتي الزيارة ضمن الدورة التي تحتضنها صحة الطائف لتأهيل مفتشي السلامة من الحرائق ويقدمها المهندس محمد عبدالسلام واستمرت على مدار 5 أيام .