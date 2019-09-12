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ورشة عمل للتعامل مع بلاغات مركز الاتصال 937 بصحة عسير

ورشة عمل للتعامل مع بلاغات مركز الاتصال 937 بصحة عسير

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ورشة عمل للتعامل مع بلاغات مركز الاتصال 937 بصحة عسير

ورشة عمل للتعامل مع بلاغات مركز الاتصال 937 بصحة عسير
http://almnatiq.net/?p=772532
المناطق - أبها

نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، ورشة عمل عن الاجراءات المعتمدة في التعامل مع البلاغات عن طريق مركز الاتصال 937.
وجرى خلال الورشة التي قدمها مدير مركز صحة 937 بمنطقة عسير حسين آل هتيلة، عمل آليات واضحة للتعامل مع البلاغات بالتنسيق مع جميع الجهات وذلك في إطار التطوير والتحسين الستمر لآليات العمل، ومناقشة أفضل الطرق في التعامل مع الاتصالات، والتحرك السريع نحو تلبية احتياجات المتصلين الطارئة، والعمل على إنجاز متطلباتهم من خلال الإستجابة السريعة لاحتياجات المرضى وفقاً للمعايير الطبية عن طريق المتابعة مع الأقسام المعنية في المستشفيات لإنجاز كافة المعاملات الخاصة بالمرضى في أسرع وقت ممكن .
وبينت صحة عسير أن هذه الورشة تأتي تنفيذاً  لتوجيهات سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري التي تؤكد على أهمية تحقيق رضا المستفيدين من خلال التعامل مع البلاغات بشكل عاجل واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بأغلاق البلاغات في أسرع وقت ممكن بعد تلبية احتياجات المتصلين وتحقيقها وفق المعايير والأنظمة المتبعة .

وأكدت صحة المنطقة أن ورشة العمل ناقشت أهمية تحليل كل ما يرد من بلاغات اﻟﻤرضى سواء الطارئة أو العادية، والعمل  على معالجتها وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لمتلقي الخدمة وتلبية احتياجاتهم الصحية.

حضر الورشة المستشار القانوني بصحة عسير محمد الجريس ومدير ادارة المتابعة بصحة عسير عبدالرحمن الورد ومدير ادارة الالتزام بصحة عسير الدكتور محمد الشهري ومدير ادارة تجربة المريض بصحة عسير موسى الحفاف، وموظفي تجربة المريض بالمنشآت الصحية والقطاعات والمدراء الطبيين في عسير

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