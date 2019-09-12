أمانة حائل تطلق أسماء 13 شهيدًا على شوارع المنطقة

المناطق - حائل

أطلقت أمانة منطقة حائل، أسماء 13 شهيداً من أبناء المنطقة على عدد من شوارع حائل تقديراً لما قدمه ويقدمه رجال الأمن من تضحيات لخدمة الدين والملك والوطن، ولتبقى سيرتهم العطرة ذكرى خالدة في ذاكرة أبناء الوطن، ليقتدي بهم الشباب والأطفال.





وذكر الحساب الرسمي لأمانة حائل أن الشهداء رحمهم الله هم كل من: مقبل بن ثويني الشمري، عبيد بن محمد الشمري، مشعان بن عقاب العنزي، أحمد بن تركي الرشيدي، جزاء بن مسند الرشيدي، مهل بن سالم الرشيدي، خالد بن صالح العليقي، سعود بن فرحان الشمري، فهد بن عثمان الرشيدي، بدر بن حمدي الرشيدي، نواف بن محماس الحضيري، عبدالسلام بن برجس العنزي، تركي بن رشيد الرشيد.