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( الحكاية في ساعة ) تُعرف المجتمع على معاناة مصابي التصلب المتعدد

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( الحكاية في ساعة ) تُعرف المجتمع على معاناة مصابي التصلب المتعدد

( الحكاية في ساعة ) تُعرف المجتمع على معاناة مصابي التصلب المتعدد
http://almnatiq.net/?p=772538
المناطق - الدمام

استضافت غرفة الشرقية في لقاء الثلاثاء الشهري لسيدات الأعمال رئيسة مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية فاطمة بنت سيحان الزهراني للحديث عن الجمعية ونشأتها والخدمات التي تقدمها للمصابين بحضور عضوة مجلس إدارة غرفة الشرقية العنود الرماح وأعضاء مجلس إدارة أرفى الدكتورة شيرين قرشي والدكتورة نورة السلمي وأميرة الغامدي                      وعدد المصابات .

 

وفي بداية اللقاء قدمت رئيسة مجلس إدارة أرفى تعريفاً بالجمعية وكيف تحولت من أعمال تطوعية فردية في عام ٢٠١٠ إلى جمعية خيرية مسجلة رسمياً في العام ٢٠١٦م تقدم الخدمات للمصابين بهذا المرض .

 

ثم تحدثت الأستاذة فاطمة الزهراني عن قصتها مع المرض وكيف تم اكتشافه والمعاناة الكبيرة التي واجهتها في البدايات إلى أن تغلبت عليه وأصبحت تعيش بشكل طبيعي وهذا ما جعلها تحرص على مساعدة المصابين والوقوف بجانبهم من خلال إنشاء جمعية متخصصة في هذا المجال .

 

وأضافت الزهراني : يعتبر مرض التصلب المتعدد من الأمراض غير المعروفة في مجتمعنا للأسف ويعاني المصاب به من مشكلات كبيرة قد تصل به لحالة نفسية سيئة جداً إلى أن ينهار تماماً ولا يستطيع المقاومة لذلك نحن في أرفى نقوم بعدة أدوار لكي نعين المصابين على التعايش مع المرض وتقليل الأضرار الناتجة

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