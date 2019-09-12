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“البيئة” تطلق ترخيص العربات المتنقلة لخدمة مربي الحيوانات في مناطقهم

“البيئة” تطلق ترخيص العربات المتنقلة لخدمة مربي الحيوانات في مناطقهم
http://almnatiq.net/?p=772564
المناطق - واس

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة ترخيص العربات المتنقلة، بهدف تقديم الخدمات البيطرية للمربين في مناطقهم، وتوفير فرص العمل لعدد من التخصصات، حيث يعد الترخيص نافذة استثمارية للكيانات والجهات المتخصصة في تقديم الخدمات البيطرية.
وأوضحت الوزارة أن تلك الخدمات تنحصر في الرش والتطهير، والجز والحلاقة، والتقليم للأظلاف والحوافر، والترقيم وتجهيز الحظائر باللوازم الصحية الحديثة، بالإضافة إلى الزيارات الإرشادية الحديثة وعمليات التلقيح الصناعي للإبل والأبقار والضأن والماعز.
وأشارت إلى أن الترخيص يتم من قبل الإدارة العامة للإنتاج الحيواني التابعة لوكالة الوزارة للثروة الحيوانية وفق الشروط المنظمة لذلك.

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