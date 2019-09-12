احدث الأخبار

أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل الملحق العسكري الياباني
أبرز المواد
 “البيئة” تطلق ترخيص العربات المتنقلة لخدمة مربي الحيوانات في مناطقهم
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى جمهورية العراق : بدء التشغيل التجاري التجريبي لمنفذ جديدة عرعر 15 اكتوبر القادم
أبرز المواد
 “سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” لمستفيديه في 24 مشروعًا سكنيًا تتوزع في 10 مناطق
أبرز المواد
 ” ضمان وادي الدواسر ” يدعو مستفيديه للتسجيل في برنامج تمكين
منطقة الرياض
 صحة الباحة تبرم عقود تغذية مع شركات متخصصة بمبلغ يفوق 117 مليون ريال
منطقة الباحة
 مدير عام “هدف”: “أكاديمية القيادة” شريك للقطاع الخاص لتمكين القوى الوطنية الشابة من تولي مواقع قيادية في المنشآت
أبرز المواد
 أمانة الشرقية وهيئة المهندسين يستعرضان أهمية كود البناء السعودي
المنطقة الشرقية
 ( الحكاية في ساعة ) تُعرف المجتمع على معاناة مصابي التصلب المتعدد
المنطقة الشرقية
 أمانة حائل تطلق أسماء 13 شهيدًا على شوارع المنطقة
أبرز المواد
 ورشة عمل للتعامل مع بلاغات مركز الاتصال 937 بصحة عسير
منطقة عسير
 أمير عسير يضرب أروع الأمثلة في الإنسانية باستضافة مسنة مريضة في قصره
أبرز المواد
أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل الملحق العسكري الياباني

أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل الملحق العسكري الياباني

أبرز المواد
“البيئة” تطلق ترخيص العربات المتنقلة لخدمة مربي الحيوانات في مناطقهم

“البيئة” تطلق ترخيص العربات المتنقلة لخدمة مربي الحيوانات في مناطقهم

أبرز المواد
سفير المملكة لدى جمهورية العراق : بدء التشغيل التجاري التجريبي لمنفذ جديدة عرعر 15 اكتوبر القادم

سفير المملكة لدى جمهورية العراق : بدء التشغيل التجاري التجريبي لمنفذ جديدة عرعر 15 اكتوبر القادم

أبرز المواد
“سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” لمستفيديه في 24 مشروعًا سكنيًا تتوزع في 10 مناطق

“سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” لمستفيديه في 24 مشروعًا سكنيًا تتوزع في 10 مناطق

أبرز المواد

أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل الملحق العسكري الياباني

أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل الملحق العسكري الياباني
http://almnatiq.net/?p=772567
المناطق - واس

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، ومسؤولو التحالف , في مقر المركز , الملحق العسكري الياباني في الرياض العقيد البحري شينغو فوناكي .
واستعرض الجانبان سبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العلاقات بين البلدين.
كما ناقش الجانبان العديد من القضايا المتعلقة بمستجدات محاربة الإرهاب الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيال ذلك , وجرى استعراض الجهود التي يبذلها التحالف في سبيل محاربة التطرف العنيف والإرهاب.
وسلط المغيدي الضوء على أهمية الدور الذي تقوم به اليابان، مؤكدًا أهمية توطيد العلاقة وتضافر الجهود ومواصلة التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين في محاربة التطرف العنيف والإرهاب.

روابط ذات صلة

“البيئة” تطلق ترخيص العربات المتنقلة لخدمة مربي الحيوانات في مناطقهم

“البيئة” تطلق ترخيص العربات المتنقلة لخدمة مربي الحيوانات في مناطقهم
سفير المملكة لدى جمهورية العراق : بدء التشغيل التجاري التجريبي لمنفذ جديدة عرعر 15 اكتوبر القادم

سفير المملكة لدى جمهورية العراق : بدء التشغيل التجاري التجريبي لمنفذ جديدة عرعر 15 اكتوبر القادم
“سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” لمستفيديه في 24 مشروعًا سكنيًا تتوزع في 10 مناطق

“سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” لمستفيديه في 24 مشروعًا سكنيًا تتوزع في 10 مناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*