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“صحة الرياض” تدعم مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم بكوادر طبية وفنية

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“صحة الرياض” تدعم مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم بكوادر طبية وفنية

“صحة الرياض” تدعم مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم بكوادر طبية وفنية
http://almnatiq.net/?p=772570
المناطق - الرياض
بمتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، وفي إطار تجويد الخدمات الصحية بمرافقها الصحية، دعمت “صحة الرياض” ممثلة بإدارة التعاقد مستشفى الأمير سلمان سلمان بن محمد بمحافظة الدلم بعدد من الكوادر الطبية من فئة طبيب مقيم، إضافة إلى عدد من الأخصائيين.
وأوضحت “صحة الرياض” أنها قامت مؤخراً بدعم مستشفى الأمير سلمان سلمان بن محمد بمحافظة الدلم بكوادر طبية وفنية شملت دكتورة أخصائية مختبر وبنك الدم، وطبيب مقيم في مجال طب وجراحة العيون وكذلك طبيب مقيم في تخصص الجراحة العامة
من جانبه ثمن مدير مستشفى الأمير محمد بن سلمان بالدلم هذا الدعم اللا محدود من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض مقدما شكره لسعادة مدير عام صحة الرياض الدكتور محمد التويجري ومساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور سطام الشيحة لجهودهما الحثيثة في تسخير كل الإمكانيات التي تخدم المواطن والمقيمين في محافظات منطقة الرياض، وبما يتماشى مع توجيهات معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

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