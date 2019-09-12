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محافظ الخفجي يبحث استعدادات المحافظة للاحتفال باليوم الوطني التاسع و الثمانين

محافظ الخفجي يبحث استعدادات المحافظة للاحتفال باليوم الوطني التاسع و الثمانين

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محافظ الخفجي يبحث استعدادات المحافظة للاحتفال باليوم الوطني التاسع و الثمانين

محافظ الخفجي يبحث استعدادات المحافظة للاحتفال باليوم الوطني التاسع و الثمانين
http://almnatiq.net/?p=772573
الخفجي - سطام الفروان

ترأس محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع إجتماع اللجنة التنفيذية للإحتفال بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين وذلك بمقر المحافظة وتم مناقشة الإستعدادات والتجهيز لهذه المناسبة الوطنية الغالية.

حيث بدأ الاجتماع بكلمه للمحافظ رحب فيها بالجميع مؤكداً على ما تحمله ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين لمملكتنا الغالية من مكانة كبيرة في نفوس أبناء هذه البلاد المباركة وما يحملونه من حب وولاء وإنتماء لوطنهم وقيادتهم ، مشيراً الى إهتمام وحرص صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد نائب أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة ما سيقدم من فعاليات وبرامج للإحتفاء بهذه المناسبة الغالية.

بعد ذلك إستعرض المدير التنفيذي للإحتفال سطام البلوي جدول الاعمال وما جاء فيه من مناقشات حيال الاستعداد من قبل اللجنة التنفيذية والأعمال المناطة بها كذلك مناقشة اختيار موقع الاحتفال والذي سيكون في مركز الملك سلمان الحضاري في يومي الأحد و الأثنين الموافق ٢٢/٢٣ من شهر سبتمبر الحالي.

وبين “البلوي” أن برنامج الاحتفال باليوم الوطني سيتضمن عدة فعاليات من أهمها العرضة السعودية و مسرحيات و عروض خيالية و ترفيهية ومسابقات تفاعلية و هدايا و جوائز للجمهور و ستاند آب كوميدي.

وفي ختام الإجتماع قدم محافظ الخفجي شكره للجنة التنفيذية للإحتفال مؤكداً في الوقت نفسه بأننا سنعمل وفق منظومة واحدة متكاملة لإبراز هذا اليوم المجيد وما تحقق لوطننا من إنجازات في مختلف المجالات في ظل الدعم والاهتمام والرعاية بالوطن ومواطنيه من لدن قيادتنا الرشيدة ” أيدها الله ”

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