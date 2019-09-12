أمانة الجوف تعقد سلسلة اجتماعات لتخصيص أراض للإسكان التنموي

الجوف - محمد الحسن

بناء على توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي نحو سعي الوزارة لتوفير أراضي لغرض تخصيصها للإسكان التنموي، في كافة مدن ومحافظات وقرى المنطقة.

عقدت امانة منطقة الجوف اجتماعاً مع فرع وزارة الاسكان بحضور وكلاء أمانة المنطقة مع مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس فهيد بن مطلق الشمري ومساعديه، وذلك ضمن سلسلة اجتماعاتها

التنسيقية مع مختلف الجهات بالمنطقة.

وتم خلال الاجتماع التنويه لتوجه وزاره الشؤون البلدية والقروية في برامجها لخدمة كافه الوزارات والقطاعات الخدمية وعلى رأسها وزاره الاسكان، وهو توجه، حيث تسعى كافه مكونات القطاع البلدي لتلبيه احتياج الإسكان من الأراضي التي تساهم في تحقيق برامجها خدمة للوطن والمواطن.

كما تم استعراض المساحات المطلوبة حسب احتياج فرع وزاره الاسكان ومعايير اختيار المواقع الأنسب للغرض من هذه الأراضي لتوظيفها في برامج الإسكان التنموي.

وقد وجه أمين منطقة الجوف المكلف كافه البلديات ووكالات الأمانة المعنية بتسريع اجراءات التخصيص لتلك المساحات وتشكيل

فريق مختص من قبل الأمانة وفرع وزارة الإسكان ليتولى هذا الفريق متابعه انجاز هذه المهمة على الوجه الأكمل تتويجا للتعاون المستمر مع فرع وزاره الاسكان.

ونوه أمين منطقة الجوف المكلف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ، بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي ، وسمو نائبة ،

وحرصهما على تذليل كافة العقبات ، بما يلبي احتياجات المواطنين والمواطنات من الخدمات البلدية .