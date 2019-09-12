سفير المملكة لدى جمهورية العراق : بدء التشغيل التجاري التجريبي لمنفذ جديدة عرعر 15 اكتوبر القادم

المناطق - خالد الضبيبي

تفقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبد العزيز الشمري‎ وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان الجنابي اليوم، منفذ جديدة عرعر الحدودي من الجانب السعودي والعراقي، يرافقهما نائب محافظ الجمارك السعودية لتيسير التجارة والعمليات ماجد المرزم، ورئيس هيئة المنافذ العراقية الدكتور كاظم العقابي.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبد العزيز الشمري ،على اتفاق الجميع على بدء التشغيل التجاري التجريبي للمنفذ 15 اكتوبر القادم، مؤكداً أن افتتاح المنفذ سيكون بمثابة نقلة نوعية في تعزيز العلاقات السعودية العراقية، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وسيتم من خلاله نقل الحجاج والمعتمرين على مدار العام .