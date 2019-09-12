وزارة الداخلية تبدأ يوم الأحد المقبل في استقبال طلبات القبول والتسجيل بقوات أمن المنشآت على رتبة ( جندي )

المناطق - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة ( جندي ) للتعيين عليها في مناطق المملكة.

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة ( أبشر – التوظيف ) خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 16 / 1 / 1441 هـ الساعة الثامنة صباحاً وحتى يوم الخميس الموافق 20 / 1 / 1441 هـ الساعة العاشرة صباحاً على الرابط التالي : www.jobs.sa .