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وزارة الداخلية تبدأ يوم الأحد المقبل في استقبال طلبات القبول والتسجيل بقوات أمن المنشآت على رتبة ( جندي )

وزارة الداخلية تبدأ يوم الأحد المقبل في استقبال طلبات القبول والتسجيل بقوات أمن المنشآت على رتبة ( جندي )

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وزارة الداخلية تبدأ يوم الأحد المقبل في استقبال طلبات القبول والتسجيل بقوات أمن المنشآت على رتبة ( جندي )

وزارة الداخلية تبدأ يوم الأحد المقبل في استقبال طلبات القبول والتسجيل بقوات أمن المنشآت على رتبة ( جندي )
http://almnatiq.net/?p=772588
المناطق - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة ( جندي ) للتعيين عليها في مناطق المملكة.
وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة ( أبشر – التوظيف ) خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 16 / 1 / 1441 هـ الساعة الثامنة صباحاً وحتى يوم الخميس الموافق 20 / 1 / 1441 هـ الساعة العاشرة صباحاً على الرابط التالي : www.jobs.sa .

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